Süper Amatör Ligi: Üç grupta toplam 6 takım BAL’a çıkmak için mücadele edecek. Altı takımdan üçü İnegöl takımlarından oluşuyor. Yani BAL’da yeni bir takımımız olabilir. Hafta içi kuralar çekildi. Geçen senenin aksine bu yıl bazı maçlar İnegöl’de de oynanacak. İlk maçlar 7 Nisan’ da oynanacak. Kurtuluş Sahasında Alanyurt Gençlik - Orhaniyespor derbi maçı olacak. Diğer temsilcimiz K.Güvenspor yeni hocasıyla Fethiye İdman Yurdu ile karşılaşacak. Play off’un üç maçı İnegöl’ de olacak. Hak edenin kazanması dileğiyle…

Mobilyapor ve Doğanspor lige girmedikleri için 1. Kümede yer alacaklar. Gençlergücü çok uğraşsa da ligde tutunmayı başaramadı. Yani 9 takım sayımız 6’ya düştü. Ancak Anadolu FK terfi edince bu sayı 7’ye çıkmış oldu.

A Grubu: İlk etabın son maçında K.Güvenspor, İnegöl’de Şükraniyespor ile karşılaştı. Kurtuluş Sahasındaki maçta konuk ekip daha istekli oluna sahadan 2 – 0 galip ayrıldı. Bu sonuçlar aylardır liderliği hiç bırakmayan K.Güvenspor şampiyonluğu son maçta rakibine kaptırmış oldu. Bu maç play – off öncesi önemli bir prova oldu. Osmaniyespor bu hafta BAY olacağından bu sezonu bitirdi. Akhisar Demirspor deplasmanda Çakırlıspor’u 4 – 3 yenerek ligi 3 puanla kapattı.

B Grubu: Alanyurt Gençlik, Keles Gençlik’in ligden çekilmesiyle maçı 3 – 0 hükmen kazanmış olacak. Mobilya Kurtuluşspor ise küme düşen Millet Göçmenspor ile Bursa’da karşılaşacaktı. Temsilcimiz Bursa’ya boşuna gitmiş oldu. Ev sahibi Millet Göçmenspor’un federasyona haber vermesi çok da zor değil.

C Grubu: Orhaniyespor, Bursa’da Küplüpınar Yeşildağ ile karşılaştı. Play off’u önceden garantileyen temsilcimiz sahadan 5 – 1 galip ayrıldı. Gençlergücü, İnegöl’de Hürriyetspor ile süper amatör kümesine veda maçına çıktı. İki ekip de daha önce lige veda etmişti. Müsabakayı misafir takım Hürriyetspor 7 – 2 kazandı.