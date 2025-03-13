Tüm günü uyuyarak geçirmek, Ramazan'dan da tat almamıza engel olabilir.

Ramazan’da uyku düzenini korumak zor olabiliyor çünkü sahur ve iftar saatleri günlük rutini değiştiriyor.

Ama enerji seviyeni yüksek tutmak ve gün içinde verimli olmak için uyku düzenine dikkat etmek çok önemli.

UYKU DÜZENİ İÇİN BAZI ÖNERİLER

1. Kesintisiz uyku almaya çalışın

Gece toplamda en az 4-5 saat kesintisiz uyku almayı hedefle.

Eğer gece uykusu kısa oluyorsa, gündüz 30-45 dakikalık bir şekerleme yapabilirsin.

2. Sahurdan sonra uyuyun

Sahurdan sonra hemen uyuyarak fazladan 1-2 saat uyku almak gün içinde daha dinç olmana yardımcı olabilir.

Uyumadan önce ağır yemeklerden kaçınırsan mide rahatsızlıkları yaşamazsın.

3. Uyku kalitesini artır

Oda sıcaklığını ayarla (çok sıcak veya çok soğuk olmasın).

Telefon, tablet gibi mavi ışık yayan cihazları yatmadan en az 30 dakika önce bırak.

Derin uykuya geçişi kolaylaştırmak için dua edebilirsin.

4. Kafein ve şeker tüketimine dikkat et

İftardan sonra çok fazla çay, kahve veya tatlı tüketmek uykusuzluğa neden olabilir.

Bitki çayları (papatya, melisa gibi) uyumayı kolaylaştırabilir.

5. Sabah dinç kalkmak için küçük adımlar

Uyanır uyanmaz perdeyi açıp gün ışığı almak biyolojik saatini dengeler.

Hafif bir esneme veya kısa bir yürüyüş, uykunun ağırlığını atmana yardımcı olur.