Ramazan ayında yanlış beslenme birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Oruç sırasında uzun saatler aç kalmak, ardından yapılan yanlış beslenme seçimleri sindirim problemleri, kan şekerinde ani dalgalanmalar ve enerji düşüklüğü gibi sorunlara neden olabilir.

İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Kan Şekerinde Ani Düşüş ve Yükselmeler

İftarda aşırı şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler tüketmek, kan şekerinin hızla yükselip düşmesine sebep olur. Bu durum yorgunluk, baş dönmesi ve halsizlik hissine neden olabilir.

Mide ve Sindirim Problemleri

Hızlı ve aşırı yemek yemek, mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Çok yağlı, baharatlı ve kızartılmış yiyecekler mideyi rahatsız edebilir.

Bağırsak Problemleri (Kabızlık veya İshal)

Lif açısından az beslenmek ve yeterince su içmemek kabızlığa sebep olabilir.

Aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalar tüketmek de bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebilir.

Susuzluk ve Dehidrasyon

Gün içinde su tüketilemediği için iftar ve sahur arasında yeterince su içmemek, baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlara neden olabilir.

Kilo Alımı veya Kas Kaybı

Aşırı yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme kilo artışına sebep olabilir.

Yetersiz protein alımı kas kaybına yol açabilir.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Sahuru atlamayın: Protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren bir sahur yapın.

İftarda hızlı yemeyin: Hafif bir çorba ve hurma ile başlayıp, sindirime zaman tanıyın.

Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Kan şekerini dengelemek için tam tahıllı, lifli ve doğal gıdaları tercih edin.

Bol su için: İftar ile sahur arasında en az 1.5-2 litre su tüketmeye çalışın.

Hareket edin: Hafif yürüyüşler sindirime yardımcı olabilir.