Korkunç olay, Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren Garı'nda meydana geldi.

Yetişmeye çalışırken raylara düştü

Tren garında yolcuları almak için bekleyen trene yetişmeye çalışan 78 yaşındaki Nizamettin Ceylan kayarak raylara düştü.Raylara düşen yolcuyu fark etmeyen makinist, treni hareket ettirirken durumu fark eden istasyon şefinin uyarısı üzerine durduruldu.

Kolu koptu, can verdi

Kolu kopan talihsiz adam olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Öte yandan tren makinistleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili Çerkezköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı çok yönlü soruşturma başlatıldı.