Re-Pie Portföy ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC), eş liderlik ettikleri Seri A yatırım turunda yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas 20 milyon dolar yatırım aldı.

Alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) eş liderlik ettikleri Seri A yatırım turunda yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas 20 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Re-Pie Portföy tarafından kurulan Re-Pie Portföy ikas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) 7,3 milyon dolar, IFC 7 milyon dolarla katıldı.

Her ölçekten şirketin e-ticaret sitelerini teknik bilgiye ihtiyaç duymadan oluşturmasını sağlayan yeni nesil e-ticaret platformu ikas, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor, e-ticarete dakikalar içinde başlamasını sağlıyor. Kısa sürede önemli bir pazar payına ulaşan e-ticaret platformu, mevcut büyüme hızıyla bu yıl sonunda müşteri sayısı bakımından Türkiye’deki en büyük e-ticaret altyapısı şirketi olmayı hedefliyor.

2030’a kadar Avrupa’nın büyüklerinden olacak

Yatırımı değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Şirket olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yapıyor ve portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. IFC ile birlikte yaptığımız bu yatırımla, 2022 sonunda Almanya’da da ofis açan ikas, 2030 yılına kadar sektöründe Avrupa’nın önde gelen markalarından biri olma hedefine doğru hızla ilerliyor” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’nin çok başarılı SaaS şirketlerinden biri olacağız”

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu şunları söyledi: “E-ticaret ve e-ihracatı erişilebilir, kullanışlı ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışan ikas olarak Seri A yatırım turumuzu tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında uluslararası başarılarının destekleyerek bu süreçte önemli bir pazar payı elde ettik. Yeni finansmanı tamamen yurt dışı büyümemizi hızlandırmak amacıyla kullanacağız. Şirket olarak temelde iki hedefimiz var: İlki, Türkiye’den çıkmış çok başarılı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi olmak. İkincisi ise, bizi kullanan KOBİ’lere ticari faaliyetlerine stratejik avantajlar kazandırarak başarılarını artırmak.”

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

Nisan 2022’de toplam 3,5 milyon dolar tohum yatırımı alan ikas, 2023’te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri olmuştu.