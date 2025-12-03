Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde Kurşunlu'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan seyir halinde olan Cayan K.(33) yönetimindeki 16 BSM 687 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmak istediği sırada, arkasından seyir halinde olan Mustafa G.(40) yönetimindeki 16 S 8363 plaka servis minibüsü çarptı.

Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yol kenarındaki ağaç ile elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile minibüste yolcu konumunda bulunan Ramazan K.(38), Mesude Y.(48), Fatma B.(49), Seyran V.(42), Veysel A.(35), Fadime Y.(41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.