İnegöl Otizm Derneği Başkanı Ayten Güler, açılış sonrası yaptığı konuşmada sergiye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Ali Doğan'ın 10. kişisel sergisinin açılışına yoğun ilgiyle açtık. Sergi bu kadar kıymetli birbirinden güzel sanatsever insanları bir araya toplanması ve eserlerimizi izlemesi ayrıca çok güzeldi." dedi.

Güler, serginin gerçekleşmesine destek veren kişi ve kurumlara da teşekkür ederek "En başta sergiye ev sahipliği yapan ANOFED ve Mina Otizmle Yaşam Derneği Başkanımız Canan Cihan ve Hilal Hanım'a, dernek üyelerine, Rumeli Otizm Derneği Başkanımız Emrullah Bey ve dernek üyelerine, Nilüfer Belediye'mize, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Salduz Bey'e, BİMED Başkanı Murat Demir ve BİMED üyesi İbrahim Denizci Bey'e, Nilüfer Kent Konseyi Engelliler Meclisinden Sidar Bey'e, Nilüfer Kadın Korosu Derneği Başkanı Sef. Dr. Aysel Gürel Hanım ve Nilüfer Kadın Korosu üyelerine, Bursa Ressam Kadınlar Derneği Başkanına, Bursa Kent Konseyi, Yıldırım Kent Konseyi temsilcilerine, sergimize Çelenk gönderen; Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e, Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir'e, Bursa Nilüfer Kadın Korosu Derneğine çok teşekkür ederiz.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Özlem Güven Hanıma ve kıymetli ziyaretçilere teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık emekleriniz destekleriniz çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.