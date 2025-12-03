Bosna Hersek’ten Kocaeli’ye gelen turizm acenteleri, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen tanıtım gezileri kapsamında, Bosna Hersek’ten gelen turizm acenteleri Kocaeli’de ağırlandı. Kocaeli İl Tanıtım Kurulu çalışmaları çerçevesinde düzenlenen birliktelikte kentin tarihi doğal ve kültürel zenginliklerini yakından gören ziyaretçiler, Kocaeli’ye hayran kaldı. Bosna Hersek’ten gelen konuklar, rehberler eşliğinde hem Kocaeli’yi gezdi hem de kentin tarihi hakkında bilgi edindi.

Bu kapsamda ziyaretçiler, Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), Kocaeli Arkeoloji Müzesi ve Seka Kâğıt Müzesi ile başlayan kültür yolculuklarında kentin zengin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Doğanın içinde benzersiz deneyim sunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı da ziyaret eden heyet, burada keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Turizm sektörü ile iş birliği toplantısı

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge temsilcileri, kentte faaliyet gösteren turizm firmaları ve otel yöneticileri, turizm acenteleriyle bir araya geldi. Program kapsamında Kocaeli’nin doğal, kültürel ve tarihi mirasının uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.