Reha Erdem’in son filmi “Neandria”, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek özel gösterimlerle Türkiye’de ilk kez seyircisiyle buluşacak. Dünya prömiyerini geçtiğimiz Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’nin ilk ekolojik sürdürülebilir yapımlarından olan film, 31 Ocak Çarşamba akşamı Atlas 1948 Sineması’nda gösterilecek.

Reha Erdem’in son filmi “Neandria”, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek özel gösterimlerle Türkiye’de ilk kez seyircisiyle buluşacak. Dünya prömiyerini geçtiğimiz Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’nin ilk ekolojik sürdürülebilir yapımlarından olan film, 31 Ocak Çarşamba akşamı Atlas 1948 Sineması’nda ekip katılımıyla gösterilecek. Filmin İstanbul’daki bir diğer gösterimi ise 4 Şubat Pazar akşamı Kadıköy Sineması’nda olacak. Pazar gecesi ayrıca, gösterimin ardından Reha Erdem ve Tanıl Bora’nın katılacağı “Ekolojik Sürdürülebilir Yapım” konulu bir sohbet de gerçekleşecek. Yarışma, avlanma ve kazanma hırsı olan bir dünyada sıkışmış gençlerin, özgürlüğü ve aşkı ararken isyanlarını anlatan “Neandria”, filmi adını, Neandria antik kentinden aldı. Yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alan filmin yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendi. 10 Şubat’ta İzmir’de Karaca Sineması’nda, 17 Şubat’ta Ankara’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda özel gösterimlerine devam edecek “Neandria”, Başka Sinema dağıtımıyla 15 Mart’ta sinemalarda gösterime girecek.

Türkiye’nin ilk yeşil yapımlarından

Yeşil yapımın Türkiye’deki ilk örneklerinden olan “Neandria” ekolojik olarak sürdürülebilir yapım girişimi olarak tamamlandı. Kiraz Erdem’in Sürdürülebilir Yapım Sorumlusu olduğu filmin çekimleri, Çanakkale’nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde gerçekleşti.