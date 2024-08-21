Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde yapımı devam eden Denizcilik Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit akademik ve idari personel hazır bulundu.

Denizcilik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen çeşitli simülasyon alanlarını inceleyen Rektör Erenoğlu; ECDİS, GMDSS, Sıvı Yük Elleçleme, Survival Craft, Köprüüstü ve Liman Modelleme Simülasyonları gibi modern eğitim araçlarının inşaatı hakkında bilgi aldı.

Rektör Erenoğlu, merkezin denizcilik eğitimi açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Denizcilik Eğitim Merkezi, öğrencilerimizin ve sektör profesyonellerimizin en güncel teknolojilerle eğitim almasını sağlayacak. Eğitim kalitemizi artırarak, denizcilik sektörüne nitelikli bireyler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Denizcilik Eğitim Merkezi’nin tamamlanmasının ardından, çeşitli simülasyonlar ve eğitim araçları sayesinde öğrenciler ve denizcilik sektöründeki profesyonellere kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim sunulacak. Merkezin, ÇOMÜ’nün denizcilik alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.