Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi parti il başkanları, akademisyenler ve acil servis çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Acil Servisi’nin yenilenen yüzüyle hizmete açıldığını söyledi. Malatya’nın bölgeye kesintisiz kaliteli hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Karaaslan, "Göreve başladığımız ilk dönemde Rektörümüzün yönlendirmeleri doğrultusunda mevcut acil servisimizin yetersiz kaldığını gördük. Bugün burada yalnızca fiziki bir alanın değil, nitelikli acil sağlık hizmetinin açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yenilenmiş acil servisimizle Turgut Özal Tıp Merkezi bölgesel bir hastane olmanın ötesine geçerek ulusal ölçekte güçlü bir sağlık üssü olma yolunda ilerliyor" dedi.

Prof. Dr. Karaaslan, konuşmasının devamında Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kapasitesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Karaciğer naklinde Merkez’in dünya çapında adından söz ettirdiğini söyleyen Prof. Dr. Karaaslan, depreme rağmen şu anda 34 ülkeden hasta kabul ettiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, Üniversite’nin kuruluş sürecini anlattı. Prof.Dr. Akpolat, "Üniversitemiz 1975 yılında kurulmuş, 50 yılını geride bırakmış köklü bir üniversite. Üniversitemiz eğitim, öğretim, araştırma kapsamında hizmetine son hız devam ediyor. Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Karaciğer Nakli Enstitümüz, Onkoloji Hastanemiz ile birlikte artık bir dünya markası haline gelmiş, bir değer olarak herkesin saygı duyduğu bir yükseköğretim kurumu haline dönüşmüş durumda. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha bir enerjiyle çalışarak, her gün koşturarak hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr. Akpolat, "Biz ilk göreve geldiğimizde acil servisinin üniversitemize yakışmadığını altyapı ve kapasite açısından uygun olmadığını hep beraber karar aldık. Bunun 600 metre kareden bugün 2425 metre kareye çıkarılması konusunda bir karar almış olduk. Tam dört katından daha fazla bir büyüklük. Bu süreçte gece gündüz demeden koşturan başhekimliğimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başhekimimiz başta olmak üzere başhekim yardımcılarımız, hastane müdürümüz ve müdürlerimiz, teknik hizmet müdürümüz başta olmak üzere tümüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından servisin açılışı gerçekleştirildi.