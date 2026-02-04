Geçtiğimiz hafta Kirazlıyayla'da tesisin olduğu bölgede İyi Parti yöneticileri ile birlikte inceleme yapan Hasan Toktaş, burada yaptığı açıklama ile duruma tepki göstermişti.

Milletvekili Toktaş, yaşanan çevre felaketini TBMM'de gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından video olarak konuşmasını "Kirazlıyayla'da yaşanan çevre felaketini TBMM'de gündeme getirdik" başlığı ile paylaşan Toktaş, "Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşanan ve büyük ihmaller içerdiğini düşündüğümüz bir çevre felaketinden söz etmek istiyorum. 27 Ocak tarihinde, Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde yaşanan bu çevre felaketi maalesef birçok soru işaretini de beraberinde getirmiştir. Yenişehir ilçe başkanımız, Büyükşehir Meclis üyemiz ve Çevre Komisyonu başkanımızla birlikte olay mahalline incelemelerde bulunduk. Atık barajının çökmesi neticesinde toprağa ve suya ne kadar ağır metal ve kimyasal karıştığının mutlaka kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bu çevre felaketinin ovaya verdiği zararın doğru bir şekilde tespit edilmesi; ağır metallerin ve kimyasalların yeraltı suyuna ve toprağa ne ölçüde karıştığının bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi gerekmektedir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi