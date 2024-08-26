Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Reşitköy Barajı’nda yürütülen antik kent kurtarma çalışmalarını Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, ilgili şube müdürleri ve teknik ekiple birlikte inceledi.

Kazılar, baraj alanında kalacak olan antik kent kalıntılarının kurtarılması amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen’in başkanlığında Adramytteion Araştırmaları ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen, "Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Barajlar ve HES Şube Müdürü Yüksel Kına ve beraberindeki heyet, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Adramytteion Araştırmaları ekibiyle Reşitköy Barajı sahasında Ekim 2023’ten bu yana sürdürmekte olduğumuz kurtarma kazılarını ziyaret ederek bilgi aldı. Adramytteion etki alanında, Geç Antik Çağ’da Körfez’in tarımsal organizasyonu için önemli yeni veriler sunar halde açığa çıkarılan ve son bulgularla alt tabakalarında Neolitik Dönem’e dek uzanan geçmişe sahip olduğunu belgelediğimiz yerleşim ve çevre alanı özelinde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.