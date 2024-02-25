Fahiş kira fiyatlarına yönelik uygulanan %25 sınırlama geçen yıl bir seneliğine uzatılmıştı. Uygulamanın bu sene de devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ifadeleri dikkat çekmişti.

Tunç, programda"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclisimiz böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

"2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'Yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir. Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, 'Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?' sorusuna, 'Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.' şeklinde cevap vermiştir.

Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, 'böyle bir karar alındığı' yönünde değil, 'böyle bir beklentisinin olduğu' yönündedir."