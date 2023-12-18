Genellikle doğrudan otel rezervasyonları, OTA rezervasyonlarından daha düşük bir iptal oranına sahip olmakla birlikte bu değişmektedir. Bazı şirketler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde son 2 yıl için iptal edilen rezervasyonların yüzdesinde – toplam rezervasyonların %8.9’undan % 11.7 ‘ye bir artış olduğunu gördük.

Bunun OTA’larda görülen %30-50 iptal oranına ulaşmasını beklemiyoruz ancak bu değerin de artmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Ayrıca, iptal edilen rezervasyonların bir çoğunu incelediğimizde ise bu rezervasyonları yapan kişilerin planları netleşmeden rezervasyon yaptığını tespit ettik. Bunun için yapılması gereken, rezervasyon size ulaştığında misafirinizi bölgeniz ve oteliniz ile ilgili motive etmeye ve heyecanlandırmaya başlamanızdır.

Son olarak, misafirlerin kalış süresinin ne kadar önce iptal edildiğini analiz ettik. 2016’da ortalama olarak 26.5 gün, 2017’de 27.4 güne yükseldi. Bu istatistiklere bakıldığında ortalamalar her şeyi söylemiyor. Burada da büyük bir mevsimsel değişiklik var. Bazı sezonlarda iptal olan odayı tekrar satmak için zamanınız olabilir ama bazı sezonlarda da bu şansınız olmayabilir.

Nasıl Savaşacağız?

Rezervasyon iptallerini azaltmak şüphesiz zor olacaktır. OTA’lar, misafirlerin nihai seçimden önce birden fazla otel rezervasyonu yapabilecekleri bir ortam yaratıyor. Bu da alternatifleri çoğalttığı için misafirler kolayca vazgeçip başka bir oteli tercih edebiliyorlar. Eğer bir misafir iptal etmesi gerekiyorsa, o iptali yapacaktır.

Aşağıdaki tavsiyeler iptal oranınızı büyük oranda azaltmayacaktır, ancak iptal oranınızı biraz azaltacağını umut ediyoruz.

1.) Prepaid / Advance Purchase fiyat tipi oluşturup OTA’lara ve web sitenizdeki rezervasyon modülünüze ekleyin. Konuklar rezervasyon anında öderlerse, küçük bir indirim alabilsinler. Manuel ödemelerle ilgili sorunlardan kaçınmak için, rezervasyon sırasında elektronik ortamda ödeme almak için bir altyapı temin edin. Buradan en iyi rezervasyon modüllerine göz atabilirsiniz.

2.) Varıştan bir hafta önce gönderilecek bir ön-e-posta ayarlayın. Bu e-posta, otelinizde veya çevrenizdeki olanakları misafirinize sunmak için etkili olabilir ve motivasyonunu yükseltebilir. Eğer iptali düşünen bir misafiriniz varsa bu e-posta ile iptalden vazgeçebilir.

3.) Misafirlerin e-posta gönderirken ya da oteli aradıklarında neden misafirlerini iptal ettiğine ilişkin verileri toplayın. Bu, belirli bir konunun ortaya çıkıp çıkmadığını anlamanıza yardımcı olacak ve konuyla özel olarak ilgilenerek, iptal oranınızı azaltabilirsiniz.