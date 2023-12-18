Türk Telekom mobil uygulamasına özel MNG kargoda %30 indirim yurtiçi gönderi masraflarını ucuzlatıyor. Kargo fiyatlarının günden güne arttığı bu günlerde Türk Telekom'un MNG Kargo kampanyası ilaç gibi gelecek.

Yurt içinde farklı bir ilde yaşayan yakınlarınıza kargo gönderirken %30'a kadar indirim sunan Türk Telekom kampanyası yalnızca kısa mesaj yoluyla katılım sağlayan müşteriler için geçerlidir.

MNG Kargo Kampanyasına Kimler Katılabilir?

MNG Kargo kampanyasından faydalanmak isteyenlerin Türk Telekom mobil hat kullanıcısı, bireysel ev interneti kullanıcısı, ev telefonu kullanıcısı veya TiviBU müşterisi olması yetecek. MNG Kargo'nun %30 indirim kampanyası yalnızca Türk Telekom mobil uygulaması içerisinde yer alan “Bana Özel” menüsünden giriş yapıldığında aktif hale geliyor.

MNG Kargo ile %30 İndirim Nasıl Kazanılır?

“Bana Özel” menüsünde yer alan ilgili kampanyaya gelerek “şifre al” butonuna basmak yetiyor. MNG Kargo %30 indirim kampanyasına kısa mesaj yoluyla katılım sağlamak isteyenler; cep telefonunun mesaj kısmına MNG yazarak bir boşluk bırakıp T.C kimlik numarasını yazıp 6262'ye kısa mesaj olarak göndermelidir. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin gelen kod ile birlikte şubeye giderek yetkililerden yardım alması gerekir.