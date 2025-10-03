Galatasaray’da geçtiğimiz ay milli arada yaşadığı sakatlığın ardından 3 maçı kaçıran ve yavaş yavaş sahalara dönen Victor Osimhen hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

NİJERYA'DAN MİLLİ DAVET

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında 10 ve 14 Ekim tarihlerinde karşılaşacağı Lesotho ve Benin maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya yıldız golcü de davet edildi.

"YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM"

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 5 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Liverpool karşısında penaltından takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde 100 hazır değilim, şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum" demişti.