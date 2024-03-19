Burundaki şekil bozukluğunu düzeltmeyi amaçlarken burunda nefes almaya engel oluşturan kemik eğrilikleri (deviasyon) ameliyatı ile de bir arada yapılabilen Rinoplasti hakkında bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Rauf Tahamiler, “Çoğunlukla burun küçültme işlemi olarak bilinen rinoplastide bazen burnun büyütülmesi de hedeflenebilir. Buradaki amaç ameliyatlı burun izlenimi vermemektir. Doktorunuzla görüşmeden önce burnunuzla ilgili tüm problemleri belirlemeniz faydalı olacaktır. Nefes alma, burun akıntısı, geniz ardına akıntı ve baş ağrısı olup olmadığını belirlemeniz, rinoplasti işlemiyle bu problemlerin çözümünü de mümkün hale getirir” dedi.

Burnundaki şekil sorunlarından şikâyetçi olan kişiler, bu sorunlardan hangilerinin düzeltilip düzeltilemeyeceğini mutlaka doktorlarına danışmalı. Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Rauf Tahamiler, ameliyat sonrası beklentilerinizin olabilirliğini en iyi doktorunuzun ifade edebileceğini belirterek “Ameliyat sonrası hayal kırıklığından kurtulmanın yolu bu dönemi iyi değerlendirmek ile mümkündür. Bu ameliyatta doktorunuzla davranmanız hem sizi hem doktorunuzu rahatlatacaktır. Farklı beklentiler daha yolun başında doktorunuzla sizi karşı karşıya getirecektir. Sizin için çok büyük kusurlar cerrahi olarak basit bir işlemle düzeltilebilirken çok küçük bir ayrıntı bazen zor bir cerrahi ile düzeltilebilmektedir” açıklamasında bulundu.

“En güzel burnu değil, yüze en uygun burnu yapmak önemli”

“Burun estetiğinde amaç, yüzünüze en uygun burnu yapmaktır” diyen Prof. Dr. Rauf Tahamiler, şu bilgileri verdi:

“Bu cerrahi işlem şüphesiz mevcut burunla yapılacaktır. Yani cildin kalınlığı, mevcut kıkırdakların inceliği ve formu, yara iyileşmesi ve daha önce geçirilen burun ameliyatları başarı oranını belirler. Amaç, yüzünüze ilgisiz bir burun yapmak değildir. Bu nedenle tek başına en güzel burunu yapmak sorunları çözmeyecektir. Yüzünüze en uygun burnu yapmak, en başarılı sonuç olarak kabul edilir. Burnun bazı yerleri küçültülürken bazı yerlerinin büyültülmesi ile yüzde iyi görünen burun sağlanmaya çalışılır. Burun deliklerinin aşırı görünmediği, diri, kemik çatının kaybedilmediği ve ameliyatlı olduğu izleniminin saklanması önemlidir.”

“Yeni bir burunla ilgili herkes farklı yorum yapabilir”

Burun estetik ameliyatları, dünyada en çok yapılan estetik amaçlı ameliyatlardır. Ameliyat süresi 1-1.5 saati aşmamaktadır. Ancak özel durumlarda bu süre daha uzun olabilir. Eskiye oranla ameliyat sonrası morluk ve şişliklerin çok daha az oranda görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Tahamiler, “Burun ameliyatı sonrası kişiler; burun içinde bir gün kalan bir tampon ya da nefes almaya engel olmayacak özel bir sünger ve burun dışını saran minik bir alçı ile uyanır. Ameliyat sonrası genellikle korkulduğu gibi ağrılı geçmez. Basit ağrı kesiciler alınabilir. Bir gün sonra burun içi boşaltılacak ve nefes alımı normale dönecektir. Hastaların aşırı sıcak olmayan bir mekanda baş hafif yukarıda ya da oturur durumda istirahat etmeleri önerilir. Burun ameliyatlarından sonra her bir kişi farklı yorumlar yapabilir. Bu zevklerin değişik olmasının yanı sıra eski burnunuzun iyi bilinmemesi ile ilgilidir” şeklinde konuştu.

Burun ameliyatı sonrası bilmeniz gerekenler

Prof. Dr. Tahamiler burun ameliyatı sonrası bilinmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Burun üzerindeki alçı 7-10 gün arasında kalacaktır. Alçının ıslanmaması gerekir. Terleme ile bu alçının gevşeyeceğini düşünerek aşırı sıcak yerlerde bulunulmaması gerekir.

Dişlerin ilk 10 gün çok dikkatli fırçalanması gerekir. Özellikle ön dişler fırçalanırken dikkatli olunması çok önemlidir. Yumuşak bir fırça tercih edilmelidir.

Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durulmalıdır. Burundaki sargılar kalkıncaya kadar banyo yapılmamalı ve buharlı ortamda bulunulmamalıdır.

Bir hafta boyunca aşırı yüz hareketleri ve gülmekten kaçınılması gerekir.

Ameliyatı takip eden 20 gün boyunca boğazlı kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemelidir.

Yüze ve burna 3 hafta süreyle sert bir şekilde dokunulmamalı.

Operasyonu takip eden 6 hafta boyunca aşırı güneş ışığından uzak durulmalı. Aşırı sıcak burunda şişmeye neden olacaktır.

Burun ameliyatlarından sonra gözaltlarında ve yüzde şişme olabilmektedir. Eski ameliyat tekniklerine göre bu duruma çok daha az oranda rastlanmaktadır. Bu şişlikler 1-2 hafta içinde geçecektir.

Doktorun verdiği ilaçlar dışında ilaç alınmamalı.

Ameliyat sonrası 5 gün kontak lens takılmamalıdır. 16 hafta boyunca hiçbir gözlük türü kullanılmaması, daha sonraki dönemde hafif bir çerçeve kullanılması önerilir.

Burun açıldıktan sonra burun cildi sıvı sabun veya özel losyonlarla temizlenmeli. Bantlar alındıktan sonra makyaj yapılabilir.”