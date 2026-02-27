Tuzla'da gerçekleştirilen dron destekli narkotik operasyonunda parkta uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Tuzla İlçesi'nde yürütülen çalışmalarda, 25 Şubat tarihinde Postane Mahallesi'nde bulunan boş arazi civarında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Y.K. (27) isimli şüpheli şahıs takibe alındı. Dron destekli yapılan takipte B.G. (23), A.E.G. (29) ve M.K. (26) isimli şahısların söz konusu adrese gelerek Y.K. isimli şahıstan para karşılığı uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanırken üst aramalarında 2,91 gram amfetamin maddesi ve 9 bin 450 TL muhafaza altına alındı. Devam eden çalışmalarda, Y.K. isimli şahsın çimenlik alana uyuşturucu maddeler bıraktığı belirlenirken, olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde 34 parça halinde toplam 14 gram amfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan B.G., A.E.G. ve M.K. isimli şahıslar 'TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak)' suçundan dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken; Y.K. isimli şahıs ise 26 Şubat tarihinde 'TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti)' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.