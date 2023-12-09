Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın 11’inden 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, derbide geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Çalımbay; Colley, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar’ın yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun’u 11’de görev verdi.

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe maçı 11’i şöyle:

"Mert Günok - Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş - Necip Uysal, Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic - Cenk Tosun."