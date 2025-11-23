Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, özellikle kalp ve tansiyon hastaları için önemli sağlık riskleri oluşturuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, soğuk havalarda damarların büzüşmesine bağlı olarak kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını, bunun da kalp krizi ve tansiyon yüksekliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

"Damarlar büzüşüyor, kalbin yükü artıyor"

Dr. Erhan Yazıcı, soğuk hava ile temas eden vücudun ısı kaybını azaltmak için damarlarını daralttığını ifade ederek, "Sıcaklık düştüğünde damarlar büzüşür ve kan basıncı yükselir. Bu da kalbin daha yüksek bir basınca karşı çalışmasına neden olur. Kalp hastalığı olan kişilerde bu durum göğüs ağrısı, ritim bozuklukları ya da kalp krizi riskini artırabilir" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, özellikle sabah saatlerinde soğuk havaya ani çıkışların kalp üzerinde ekstra stres oluşturduğunu ve hastaların bu saatlerde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Tansiyon hastalarında ani oynama riski var"

Dr. Yazıcı, soğuk havanın yalnızca kalbi değil, tansiyonu da doğrudan etkilediğini belirterek, "Soğuk hava tansiyonda ani yükselmelere yol açabilir. Hipertansiyon hastalarının bu dönemde ilaçlarını aksatmaması, rutin ölçümlerini sıklaştırması ve kendilerini zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınması önemlidir" şeklinde konuştu.

Dışarı çıkarken dikkat edilmesi gereken noktalar

Soğuk havalarda alınabilecek basit önlemlerin kalp üzerindeki yükü önemli ölçüde azalttığını belirten Dr. Yazıcı, "Vücudu sıcak tutacak şekilde kat kat giyinin. Ağız ve burunu kapatacak bir atkı kullanın, soğuk havayı direkt solumak kalp yükünü artırabilir. Şiddetli rüzgâr ve düşük sıcaklıklarda mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan kaçının. Ağır egzersizleri soğuk havaya denk getirmeyin, kapalı ve sıcak ortamlarda yapmayı tercih edin. Bol su tüketin. Kış aylarında susuzluk hissi azalsa bile vücudun sıvı ihtiyacı devam eder" diyerek alınması gereken tedbirleri sıraladı.

"Göğüs ağrısı ve nefes darlığına dikkat"

Kış aylarında kalple ilgili şikâyetlerin arttığını vurgulayan Dr. Yazıcı, herhangi bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya ani tansiyon yükselmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

"Kış aylarında kontroller ihmal edilmemeli"

Dr. Erhan Yazıcı son olarak, kalp hastalarının düzenli kontrollerini kış aylarında da aksatmaması gerektiğini belirterek, "Bu dönemde hastaların kontrollerini daha sık yapması, ilaç uyumuna dikkat etmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmesi riskleri önemli ölçüde azaltır" diye konuştu.