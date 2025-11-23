Türkiye’de sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler, bütçeden aldıkları payın giderek azalması nedeniyle ciddi bir ekonomik daralma yaşıyor.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’de kalması, milyonlarca kişinin ay sonunu getirmekte zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle pek çok emekli, yaşına rağmen iş hayatından tamamen kopamıyor. Ancak son yıllarda SGK mevzuatında yapılan düzenlemeler, bu tablonun gelecekte farklılaşacağını gösteriyor.

1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için yeni dönem

Mevzuata göre, işe giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrasında olanlar emeklilik hakkı elde ettiklerinde önemli bir kısıtlamayla karşılaşacak. Bu kişiler hem emekli aylığı alıp hem de çalışmaya devam edemeyecek; birini tercih etmeleri gerekecek.

Bu kapsamda emekli aylığı bağlatmak isteyen kişiler için önemli bir kısıtlama devreye giriyor. Eğer 1 Ekim 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar emeklilik dilekçesi verirse, herhangi bir işte çalışmaları tamamen yasaklanacak. Çalışmaya devam etmek isteyenlerin ise bu süreçte emekli maaşından vazgeçmeleri gerekecek.

Emekli aylıkları çalışmaya devam edenler için kesilecek

2008 sonrası ilk kez sigortalı olan kuşağın 2030’lu yılların sonlarında emekli olmaya başlaması öngörülüyor. Bu tarihlerde emeklilik hakkı kazandıktan sonra çalışmayı sürdürmek isteyenlerin aylıkları tamamen durdurulacak.

Buna karşılık, 1 Ekim 2008’den önce sigorta girişi bulunan kişiler için durum farklı. Bu gruptaki vatandaşlar, yaş şartı ne olursa olsun hem emekli maaşını almaya devam edebilecek hem de istedikleri sigortalı işte çalışmayı sürdürebilecek.