Rize Belediyesi bünyesineki Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından organizasyonu yapılan anne ve çocuk gelişimi ve eğitimi altında birçok kitap yazan üretken Hatice Kübra Tongar konferansta yoğun ilgi gördü.RİZE (İGFA) - Rize Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen etkinlik, Belediye Başkanı Rahmi Metin’in selamlama konuşması ile başladı.

Anne ve anne adayının severek takip ettiği yazar Hatice Kübra Tongar, Rize Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklarımızın Hayatında Bıraktığımız İz” konulu konferansta Rizelilerle buluştu.

İlgiyle izlenen konferans ta Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hatice Kübra Tongar’a hediye takdim etti.

Tongar; konferansının sonunda kültür merkezi fuaye salonunda hayranları için kitaplarını da imzaladı.