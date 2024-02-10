İnegöl Belediyesi, her ikisi de şubat ayında vefat eden rock müziğin efsaneleri Cem Karaca ve Barış Manço için vefa konseri düzenledi. Semih Kandemir ve Riva Orkestrası’nın sahne aldığı konserde, iki usta sanatçı şarkılarıyla yad edildi.

Şehrin kültür ve sanatına yön veren organizasyonlara imza atan İnegöl Belediyesi, şubat ayında Türk rock müziğinin iki efsanesini vefat yıl dönümlerinde unutmadı. 01 Şubat 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço ile 08 Şubat 2004 tarihinde yaşamını yitiren Cem Karaca için vefa konseri düzenlendi. Semih Kandemir ve Riva Orkestrası’nın sahne aldığı konserde, iki usta sanatçı şarkılarıyla anıldı.

İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere, İnegöllü sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Her yaştan vatandaşın katıldığı konser coşkulu geçti.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın da sanatçılara hediye takdimi gerçekleştirdi. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Dündar, Cem Karaca ile Barış Manço’yu saygıyla hatırladıklarını söyledi.