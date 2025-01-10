Sigara ve içki grupları, peş peşe fiyat listelerinde güncelleme yapmaya başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın verdiği bilgiye göre, Rocks puro grubunun fiyatlarına da zam yapıldı.
İşte yeni fiyat listesi:
- ROCKS MİNİ TENEKE: 185,00 TL
- CAPTAIN BLACK: 185,00 TL
- CAFE CREME: 195,00 TL
- ROCKS 5'Lİ: 105,00 TL
- ROCKS WOOD: 195,00 TL
- PUNTACANA ISLAK: 220,00 TL
- CRASHH BLACK: 265,00 TL
- CAPTAIN BLACK ISLAK: 230,00 TL
- ROCKS ST 25'Lİ: 600,00 TL
- PUNTACANA 20'Lİ: 1.600,00 TL
- DEMİTASSE: 1.000,00 TL
- CLARO MİNİ: 195,00 TL
- ROCKS CORONA: 1.600,00 TL
- ROCKS TORO 20'Lİ: 2.300,00 TL
- ROCKS TORO 2'Lİ: 300,00 TL
- ROBUSTO: 500,00 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ