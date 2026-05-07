Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, kurumun uzun yıllardır merinos koyunu ıslahı ve Bandırma koyununa yönelik önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Küçükbaş hayvancılıkta kalite ve verimi artırmak amacıyla hayata geçirilen projeler arasında suni tohumlamanın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kılınç, enstitüdeki yüksek kaliteli damızlık koçlardan alınan spermaların 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamındaki işletmelere aktarıldığını ifade etti.

Kılınç, yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Birçok işletmedeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Başarı oranı beklenenin üzerinde. Bu proje sayesinde sahip olduğumuz yüksek kalitedeki kan değerlerinin yetiştiricilere daha hızlı aktarılmasını sağlıyoruz. Proje ile işletmelerdeki sperma kalitesi artırılacak, doğan yavrulardaki canlı ağırlık artışı hızlandığı için kuzu kesim ağırlıkları yükselecek ve et açığımıza yönelik ciddi bir ivme yakalanmış olacak'.

Suni tohumlamanın küçükbaş hayvancılık sektöründe daha önce küçük çaplı ve lokal olarak yapıldığını hatırlatan Kılınç, bu kapsamdaki yaygın çalışmanın yetiştirici şartlarında bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.