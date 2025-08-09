İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik işletmesini yapan iştiraki İZDENİZ AŞ, yolcularını Ege Adaları ile buluşturmaya devam ediyor. Alsancak Limanı’ndan Midilli, Çeşme’den Sakız ve Seferihisar’dan Samos’a seferler sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ), Ege’nin iki yakası arasındaki dostluğu pekiştirmeye devam ediyor. İzmir- Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız ve Seferihisar-Samos seferlerini de ekleyen İZDENİZ, yolcularını Ege Adaları ile buluşturuyor. Samos, Midilli ve Sakız Adası biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabiliyor. Midilli Adası için kapı vizesi başvuruları da İZDENİZ acenteye yapılıyor.

Kent merkezinden büyük kolaylık Alsancak Limanı-Midilli seferlerinde gemi, Alsancak Limanı’ndan kalkıp, Midilli Merkez Limanına yanaşıyor. Seferler, her cuma kalkış, her pazar İzmir’e varış şeklinde haftada bir kez yapılıyor. Seferler Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Yolculuk hava koşullarına bağlı olarak 2,5 saat sürüyor. Yolculuk biletleri ise yetişkinler için gidiş-dönüş 85 Euro, Alsancak Limanı-Midilli tek yön 60 Euro. 7-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 42,5 Euro, Alsancak Limanı-Midilli tek yön ise 30 Euro. 0-6 yaş için gidiş dönüş 15 Euro, Alsancak Limanı-Midilli tek yön 15 Euro ücret ödeniyor.

Samos’a her gün sefer var İDO iş birliği ile yapılan Seferihisar-Samos seferlerinde gemi, Seferihisar Teos Marina’dan kalkıp, Vathy Limanına yanaşıyor. Her gün seferin yapıldığı Seferihisar-Samos Eylül ayına kadar devam edecek. Yolculuk hava koşullarına bağlı olarak 1 saat sürüyor.

Yetişkinler için gidiş-dönüş biletler 55 Euro iken, Seferihisar-Samos tek yön 30 Euro. 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 30 Euro, Seferihisar-Samos tek yön 20 Euro. 0-5 yaş için gidiş dönüş ve tek yön ücreti de 10 Euro olarak ödeniyor.

Çeşme-Sakız 30 dakika TURYOL iş birliği ile yapılan Çeşme-Sakız seferlerinde ise gemi, Çeşme Ulusoy Limanından kalkıp, Sakız Limanına yanaşıyor. Her gün seferin yapıldığı hatta yolculuk Eylül ayına kadar sürecek. Yolculuk hava koşullarına bağlı olarak 30 dakika sürüyor. Yetişkinler için gidiş-dönüş biletler 50 Euro. Çeşme-Sakız tek yön 40 Euro, Sakız-Çeşme tek yön ise 30 Euro. 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 35 Euro, Çeşme-Sakız tek yön 30 Euro, Sakız-Çeşme tek yön ise 25 Euro. 0-6 yaş için gidiş dönüş 25 Euro, Çeşme-Sakız 20 Euro, Sakız-Çeşme 20 Euro ücret ödeniyor.

Ege Adaları’na nasıl gidiliyor? Midilli, Samos ve Sakız Adaları’na kapı vizesi ve Shengen vizesi ile gidiliyor, yeşil pasaportlu vatandaşlar vizesiz geçiş yapabiliyor. Pasaport geçerlilik süresinin en az 90 gün olması gerekiyor. 7 yaşından büyük her Türk vatandaşının yurt dışı harcını ödemesi gerekiyor. Harç bedelinin yolculuk öncesi anlaşmalı bankalardan veya online olarak yolcu tarafından ödenmesi bekleniyor.

Midilli seferleri için kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’nin “0552 035 88 60” numaralı telefonunu arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evraklara bilet.izdeniz.com.tr adresinden Kapı Vizesi sayfasında ulaşılabilir. Evrakların, eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 10 iş günü önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcuların belgelerini şahsi olarak Üçkuyular Mehmet Köstepen İskelesi-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli.

Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.