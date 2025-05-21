Yapılan seçimde, AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanlarından gösterilen isimler üyeliğe seçildi.

Toplam 416 milletvekilinin katıldığı oylamada, AK Parti'nin adayı Hasan Davulcu 387 oyla üyeliğe hak kazandı. CHP'nin adayı Tuncay Keser ise 339 oy aldı. İyi Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday ise 307 oyla RTÜK üyeliğine seçildi.

Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday, daha önce de aynı görevde bulunmuş ve ikinci kez RTÜK üyeliğine seçilmiş oldu. Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen seçimle birlikte, RTÜK’te üç partiye ait boş kontenjanlar da doldurulmuş oldu.