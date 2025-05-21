Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah ışıklı kavşağında meydana geldi.

Hocaköy kavşağından gelip Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Semih Y. yönetimindeki 26 AIP 467 plakalı motosiklet, kavşağa aniden giren sürücü Mehmet Y. Yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta devrildi. Bisiklet sürücüsü kalkıp yoluna devam ederken, yaralanan motosiklet sürücüsü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan bisikletli ise polis ekiplerinin haber vermesi üzerine Acil Servise geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.