Kurum tarafından yapılan açıklamada, yayınlarda geçen “çete”, “örgüt”, “hançer”, “rüşvet” gibi ifadelerin herhangi bir yargı kararı olmadan kişileri hedef aldığı ve bu durumun kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

İncelemelerde, söz konusu yayınların haber verme sorumluluğunun temel taşları olan gerçeklik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği, teyitsiz bilgilerle ve önyargılı bir dil kullanılarak sunulduğu kaydedildi. Bu gerekçeyle, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca üst sınırdan idari para cezaları uygulandı.

Özellikle Halk TV’de yayımlanan “Seda Selek ile Neden Sonuç” adlı programda dile getirilen “Bilime karşı. Bu iktidar bilimi sevmiyor, okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar. Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde” şeklindeki sözlerin, toplumu ayrıştırıcı ve aşağılayıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu tür ifadelerin, kişi ve kurumları hedef alan genellemeler içerdiği ve toplumsal grupları küçük düşürücü biçimde kullanıldığı ifade edildi.

RTÜK açıklamasında, yayıncılıkta ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının önemine dikkat çekilirken, bu özgürlüklerin kişilik haklarını ihlal etmeyecek ve toplumun hassasiyetlerini gözetecek şekilde kullanılması gerektiğinin altı çizildi.