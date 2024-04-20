İnegölspor altyapı tesislerinde yapılan antrenman öncesinde İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay bir konuşma yaptı. Başkan Serkan Ay, bitime 2 hafta kala play-offlarda oynamayı garantileyen İnegöl Kafkas Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kutladı ve şehrimize yaşattığı ve yaşatacağı heyecanlar için kendilerine teşekkür etti.

İnegöl Kafkas Spor Kulübü Başkanı Celal Ter de ziyaretlerinden dolayı İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek, Kafkas ve Rumeli camiasının her zaman birlik ve beraberlik içinde faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Yapılan ziyaretin ardından İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, İnegöl Kafkas Spor Kulübü Başkanı Celal Ter'e çiçek takdim ederken, Gençlik Kollarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünlüsoy da futbolculara baklava ikram etti.

Kaynak: Haber merkezi