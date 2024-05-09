Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkan ve yöneticileri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İlçe Kaymakamlığına ziyaret düzenledi.

İlk olarak Belediye Başkanlığını ziyaret eden dernek yöneticileri adına Başkan Serkan Ay, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bu yıl 50.kuruluş yılı olduğunu, bundan dolayı 50 etkinlik belirlediklerini ve bunları gerçekleştirmeye başladıklarını belirttikten sonra Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirecekleri festival ve Petla Şöleninde belediyeden destek beklediklerini söyledi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçede faaliyet gösteren tüm dernekleri yakından takip ettiklerini, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 50.yıl etkinliklerinde ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Dernek yöneticileri daha sonra İlçe Kaymakamlığına geçerek, burada İlçe Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Eren Arslan, Dernek Başkanı Serkan Ay'dan derneğin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldıktan sonra, derneğin 50.yılı etkinliklerine katılım sağlamaya çalışacağını belirtti.



Dernek yöneticileri son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından karşılanan dernek yöneticileri adına Başkan Serkan Ay, Emniyet Müdürü Okan Şen'e derneğin yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verdi ve kendilerini bu etkinliklere davet etti. Emniyet Müdürü Okan Şen, kendisinin de bir Rumeli göçmeni olduğunu belirterek, derneğin gerçekleştireceği etkinliklere fırsat buldukça katılacağını söyledi.

Dernek yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra protokol ziyaretini tamamladı.