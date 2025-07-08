Atama kararı Kremlin Sarayı'nda imzalanarak resmiyet kazandı.

Andrey Nikitin'in adı, Rus bürokrasisinde daha önce de öne çıkmıştı. Stratejik Girişimler Ajansı'nda yürüttüğü başkanlık görevinden sonra, 2017-2024 yılları arasında Novgorod Bölgesi Valiliği görevinde bulundu. Bu yılın şubat ayından itibaren ise Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Böylece Nikitin, Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna yabancı olmayan bir isim olarak atandı.

Atama süreci, Roman Starovoyt’un ölüm haberinin hemen ardından hız kazandı. Dün görevden alınan Starovoyt’un aracında ölü bulunduğu açıklandı ve ilk belirlemelere göre ölümünün intihar olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Bu gelişme, Rus kamuoyunda ve bürokrasi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Putin’in imzasıyla yayımlanan kararnameyle Nikitin’in bakanlık görevi resmen başlamış oldu. Kremlin’den yapılan açıklamada, bu atamanın hızlıca yürürlüğe girdiği ve yeni dönemde Ulaştırma Bakanlığı’nın rotasının Nikitin’in yönetiminde şekilleneceği belirtildi.

Andrey Nikitin’in atanması, yalnızca bir görev değişimi olmanın ötesinde, Rus hükümetinde olası yeni denge ve yönelimlerin de işareti olarak yorumlanıyor. Özellikle Starovoyt’un ölümünün ardındaki sis perdesi henüz tam olarak aralanmamışken, Nikitin’in nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.