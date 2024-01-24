Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde İl-76 tipi bir uçağın düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta, Ukrayna ile çıkan çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve askerlerin dışında uçakta 6 mürettebat ve 3 refakatçi üyesi de vardı. Uçak, Moskova’dan Rostov-na-Donu’ya giderken kaza yaptı.

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ NE?

Rusya Savunma Bakanlığı, Uçağın neden düştüğünü araştırdıklarını ifade etti. Bazı kaynaklar tarafından uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü iddia edilirken bazı kaynaklar da uçağın Ukraynalı direnişçiler tarafından füze ile vurulduğunu iddia ediyor. Faket çıkan bu iddialar henüz doğrulanmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın Ukrayna’nın füze ve patlayıcı üreten askeri tesislerine yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

UÇAK KAZASINDA KAÇ CAN KAYBI VAR?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak kazasında 74 can kaybı var. Hayatını kaybedenler arasında 65 Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra, 6 mürettebat ve 3 refakatçi üyesi vardı. Uçak kazasından kurtulan olmadı.

Il-76 askeri nakliye uçağı, iniş, personel, kargo ve askeri teçhizatın taşınması için tasarlanmıştır. Paraşütle 126 paraşütçü, tek katlı versiyonda 145 personel ve çift katlı versiyonda 225 personel taşıma kapasitesine sahiptir. Maksimum taşıma kapasitesi 48 ton, 40 tonluk yük ile uçuş menzili 4750 km'dir. Mürettebat - 7 kişiye kadar.

Uçak Kazası Uluslararası Tepkilere Neden Oldu

Yaşanan bu uçak kazası, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi daha da artırdı.. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uçakta bulunan Ukraynalı askerlerin savaş esiri statüsünde olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi’ne göre korunması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, Rusya’yı insan hakları ihlali yapmakla suçladı ve uluslararası toplumdan destek istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise uçak kazasının talihsiz bir olay olduğunu ve kasten yapılmadığını savundu. Putin, Ukraynalı askerlerin terörist olarak görüldüğünü ve yasal olarak esir alındıklarını iddia etti. Putin, Ukrayna’yı provokasyon yapmamaya çağırdı ve diyalog kurulmasını önerdi.

Uçak kazası, ABD, AB, NATO ve BM gibi uluslararası kuruluşların da gündemine geldi. Bu kuruluşlar, uçak kazasının bağımsız bir şekilde soruşturulmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve barış için çalışılması çağrısında bulundu.