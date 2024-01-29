Bursa'nın enerji sektöründeki önemli şirketlerinden UEDAŞ Elektrik, yaklaşık bin 700 çalışanın maaşlarının asgari ücretin altında olduğu gerekçesiyle başlattığı iş durdurma eylemine başladı. Saadet Partisi, bu mağduriyeti dile getirmek ve işçilere destek olmak amacıyla ilçe başkan yardımcıları Av. Fatih Mucahid Berber ve Orhan Bektaş liderliğinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Eylem yapan işçiler, UEDAŞ binasında ziyaret edildi.

Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Berber, UEDAŞ Elektrik çalışanlarının enflasyon ve asgari ücret zammı sonrasında yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Yapmış olduğu basın açıklamasında, şirket yönetiminin bu mağduriyeti gidermemesi halinde telafisi zor durumların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Berber, açıklamasında şunları belirtti: “Basından yaşanan durumu öğrendiğimizde ilçe başkanımızın talimatıyla konuyu araştırmak üzere emekçi arkadaşlarla buluştuk. Kendilerini dinledik. Notlarımızı aldık. Yaşanan mağduriyet aslında özelleştirme süreciyle birlikte başlayan ve artık dayanılmaz hadde gelen bir durum. Bu emekçi arkadaşlarımızın mesaileri normal bir asgari ücretli ile kıyas edilerek bir yanlışa düşülüyor. Bunlar ülkemizin, milletimizin değeri olan teknik ve liyakat sahibi bir personel kadrosu. Bunlar yılların tecrübesine sahip saha elemanları. Bugün basit bir arıza dışında Allah korusun bir doğal afetle karşılaşsak bu arkadaşlar gece gündüz demeden tam mesai çalışacaklar. Maalesef özellikle kamusal hizmet veren bunun gibi sektörlerde özelleştirme ile birlikte işçilere kapitalist bir düşünce ile yaklaşılmış. Sürekli olarak bir yıldırma politikası uygulanmış. “Çalışırsan ücret bu, beğenmezsen git” anlayışına karşıyız. Sendikal anlamda bir girişimleri olmuş ancak maalesef bu aşamada bir netice alınamamış.”

Berber, çözümsüzlüğün devam etmesi durumunda halkın mağdur olacağını vurgulayarak, “Şu an emekçi arkadaşlarımız kamusal alanlardaki acil arızalara gidiyorlar, bunun dışındaki yerler için mecburi bir iş bırakma var. Burada emekçilerin hakkı şirket tarafından verilmezse kış aylarında olduğumuz bu dönemde vatandaşımız da ciddi mağduriyet yaşayacak. İşçi arkadaşların bizlere verdiği başka bir bilgi de şu an şirket tarafından ehil olmayan, teknik yeterliliğe sahip olmayan dışarıdan taşeron ekiplerle arıza müdahale yapılıyormuş. Bu iddiayı da İnegöl Kaymakamlığımızın ciddi olarak incelemesi gerekli. Çünkü çok tehlikeli sınıfta çalışan bu arkadaşların teknik olarak yeterli olmaması facialara, iş kazalarına yol açacak neticeler doğurabilir.” ifadelerini kullandı.

Fatih Berber, ayrıca şirketin teknik yeterliliğe sahip olmayan dışarıdan taşeron ekiplerle arıza müdahalesi yaptığı iddiasına da dikkat çekerek, "Bu durum ciddi bir inceleme gerektiriyor, çünkü tehlikeli sınıfta çalışan bu ekiplerin teknik olarak yeterli olmaması, facialara ve iş kazalarına yol açabilir" diye ekledi. Konunun çözüme kavuşturulamaması durumunda, Saadet Partisi'nin milletvekili Mehmet ATMACA ile görüşüleceğini ve Ankara nezdinde girişimlerde bulunulacağını belirten Berber, kamuoyuna emekçi çalışanların haklı taleplerinde yanlarında olduklarını ifade etti.