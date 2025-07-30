Saadet Partisi tarafından; Türkiye’nin birçok ilinde binlerce hektarın zarar gördüğü orman yangınları sonrası, “Senin Fidanın, Hepimizin Yarını” sloganıyla fidan dikme kampanyası başlattı.

FORM DOLDURARAK TALEP EDİLEBİLECEK

Kampanya kapsamında 'fidan.saadet.org.tr' adıyla internet sitesi açıldığını belirten Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Siteye giriş yapan vatandaşlar, "Bir Fidan da Senin İçin Dikelim" başlığı altında çıkan formu doldurarak, adlarına fidan dikilmesini talep edebilecek" dedi.

İLK FİDANLARA ŞEHİTLERİN İSMİ VERİLECEK

İlk fidanlara orman yangınlarıyla mücadele kapsamında şehit düşen işçilerin, AKUT görevlilerinin ve vatandaşlarının isimlerinin verileceğini belirten Yıldız, "Saadet Partimiz, ülkemizin dört bir yanını kapsayan bir fidan dikme seferberliğini hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

İNEGÖLLÜLERE ÇAĞRI

Yıldız sözlerini şöyle sonlandırdı; "Türkiye'nin dört bir yanında ciğerlerimiz yandı ve biz inanıyoruz ki küllerimizden yeniden filizleneceğiz. Umutlarımızı diri tutarak filizlerimizi yeniden yeşerteceğiz. Ben tüm İnegöllü hemşerilerime de çağrı yapıyorum, fidan.saadet.org.tr adresinde bulunan formu doldurun, sizin de adınızı taşıyan bir fidanı toprakla buluşturalım. Bu vesileyle bir kez daha orman yangınları kapsamında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarını hususunda, ülkece daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyor ve yangın söndürme çalışmalarında çalışan tüm personellere kolaylıklar diliyorum."