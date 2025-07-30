İnegöl Müftülüğü ile İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Kur’an kursu öğrencileri arası “15 Temmuz Demokrasi Kupası Futsal Turnuvası" 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanan Veysel Karani Camii ve Somuncu Baba Camii arasında 3.lük-4.lik müsabakası ve Edebali Kuran Kursu ile Mevlana Camii arasındaki final müsabakası ile son buldu.



İnegöl Kapalı Spor Salonu’ndaki turnuvaya çeşitli camilerde açılan Kur’an kurslarından öğrenciler katıldı.

İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “Müftülüğümüzle birlikte daha önce planlayıp duyurusunu yaptığımız Yaz Cami Kur’an Kursları Arası Futsal Turnuvası’na 24 Kur’an kursu müracaatta bulundu.24 takım ile yaklaşık 290 sporcu öğrencimizle bu salonda güzel bir aktivite ve dayanışma fırsatı yaşamış odular. Dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın ön planda tutulduğu turnuvada 32 maç oynandı ve 30 Temmuz Çarşamba günüde 3,lük-4.lük maçı ve ardından da final müsabakası ile son buldu. Bu turnuva aslında kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir turnuva. Asıl kazanan dostluk ve kardeşlik. Bu vesile ile tüm katılım sağlayan camii ve kur’an kurslarımızın hocalarına ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyor, ödül törenimize iştirak eden İlçe Müftümüz İsmail Hatipoğluna ve İnegöl Belediye Başkan yardımcımız Melih Ateş beye teşekkür ediyorum" dedi.



Kıran kırana oynanan müsabakaların sonunda Somuncu Baba camii dördüncü, Veysel Karani camii üçüncü, Şeyh Edebali Camii kuran kursu ikinci ve Mevlana Camii Kuran Kursu birinci oldu.

Kupa ve madalya töreninin ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle kupa töreni sona erdi.