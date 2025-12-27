Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gönlümüzde bir başka yeri olan Hatay'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da, deprem bölgemizin tamamında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

"ÇOK ŞÜKÜR SİZE MAHCUP OLMADIK"

Size layık olabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları beraber aştık. Yaralarımızı şefkatle, dayanışmayla beraberce sardık. Büyük bir gururlar söylüyorum; 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun emanetinize ihanet etmedik. Size mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık.

Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın kıvancıyla sizlerin huzurunuzdayız. Binlerce kez hamdediyorum. İktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun.

"DEPREM TURİSTİ GİBİ GEZENLER VARDI..."

6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buraya gelip ahkam kesenler vardı. Bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde fotoğraf çekip sosyal medyaya atanlar vardı. İnsanımızın üzüntüsünü paylaşmak yerine deprem turisti gibi dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışanlar vardı.

Canımızı dişimize takıp çalışırken felaketi istismar meselesi yapanlar vardı. Oy vermedi diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onlar ortalıkta yok. Popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı kullananlar yok, reyting peşinde koşanlar yok... Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. İftiracılar burada yok şimdi... Ama biz buradayız! Sizlerle bir aradayız. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi... Sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 binin afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yıl sonuna kadar bu konutları teslim edeceğimizi söylemiştik. Hedefimizin de üstüne çıktık hamdolsun. Emeği geçenleri, çalışanları da kutluyorum.

6 Şubat'ta binlerce kardeşimizi toprağa verdik. Hepsini rahmetle yad ediyorum. 11 ilimiz, 62 ilçemizi kapsayan art arda meydana gelen 2 depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı, 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Depremin ilk dakikasından itibaren devlet olarak derhal harekete geçtik. Kefen parasını deprem bölgesine gönderen Remzi dededen, kumbarasındaki parasını depremzede kardeşlerine gönderen 8 yaşındaki çocuklardan başlayarak 7'den 70'e milletimizle asrın seferberliğini başlattık.

Hükümetimizin enkaz altında kalmasını bekleyen vatan düşmanlarına karşı dimdik ayakta durduk. Şehirlerimizi ihya etmek için kolları sıvadık. Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. Defne'de başlayan Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su temelinin inşasına devam ediyoruz.