Çitli Kavşağı’nın İnegöl’de en sorunlu kavşaklardan biri olduğunu belirten Saadet Partisi Kırsal Mahallelerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Fahrettin Bayraktar, “Çok sayıda vatandaşın tehlike yaşadığı kavşakla ilgili sorunları, yaşanan çok sayıda kazaları yetkililer ne zaman görecek?” dedi.

Bayraktar, “Devletin imkanlarıyla koltuklarında rahat oturanlar ve program program gezerek poz kesenler. Koltukların hizmet etme makamı olduğunu ya unutmuş ya da ikinci plana atmış olmalı ki bunca olumsuzluğa rağmen vatandaşın sesi halen daha duyulmamış!” ifadeleriyle yetkilileri sert dille eleştirdi.

Fahrettin Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

GÜNDEMİMİZDEKİ YERİNİ ACI HABERLERLE KORUYOR

“Değerli İnegöl Kamuoyu, bugün çok sayıda canlar yakan ve yetkililerin ısrarla görmezden geldiği Çitli Kavşağındayız. Malumunuz üzere Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde yer alan Çitli Kavşağı'nda çok sayıda maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalar meydana geldi. Bu kavşak aynı zamanda kırsal Çitli Mahallemize de yol ayrımının sağlandığı yer. Kavşak, İnegöl'ün en can yakan kavşaklarından olma özelliğiyle sürekli gündemimizdeki yerini acı haberlerle koruyor.”

‘İLGİLENEN OLMAMIŞ’ KISMINA ALIŞKINIZ!

“Mahalle sakinleri daha önceden; karayollarına, İnegöl Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine ve kaymakamlığa çeşitli başvurularda ve serzenişlerde bulunmuş ama ne yazık ki ilgilenen olmamış. Tabi bizler, bu 'ilgilenen olmamış' kısmına hem daha önceki sorunlu kavşaklardan hem de İnegöl'ün başkaca sorunlarında alışkınız. Bizler şimdi buraya, Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla, siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşımızın sesi olmaya geldik.”

YETKİLİLER VATANDAŞLARI İKİNCİ PLANA ATMIŞ OLMALI!

“Mahalle sakinlerinin dönüş yaparken ecel terleri döktüğü kavşak üzerinden, aynı zamanda Bursa-Ankara karayolu olması vesilesiyle günde binlerce araç geçiyor. Çok sayıda vatandaşın tehlike yaşadığı kavşakla ilgili sorunları, yaşanan çok sayıda kazaları yetkililer ne zaman görecek? Daha kaç canın yanması bekleniyor? Devletin imkanlarıyla koltuklarında rahat oturanlar ve program program gezerek poz kesenler! Koltukların hizmet etme makamı olduğunu ya unutmuş ya da ikinci plana atmış olmalı ki bunca olumsuzluğa rağmen vatandaşın sesi halen daha duyulmamış!”

GEREKLİ DÜZENLEMELER EN KISA ZAMANDA YAPILMALIDIR

“Buradan büyükşehir belediyesine, ilçe kaymakamlığına, İnegöl Belediyesine, karayollarına tüm yetkililere ayrım yapmaksızın çağrı yapıyoruz. Gerekli teknik incelemeler bilir kişilerle yapılmalı ve kavşaktaki kaza riskini en aza indirecek adımlar tez zamanda atılmalıdır. Can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyor sürecin takipçisi olacağımızı basın mensupları aracılığıyla tüm İnegöl kamuoyuna bildiriyoruz.”