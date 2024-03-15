Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar Ulu Cami’ye akın etti.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk cuma namazı kılındı. Ulu Cami’de namazını kılmak isteyen vatandaşlar ezan vaktinden önce camiye gelmeye başladı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Oruç, Bedenimize Sıhhat, Gönlümüze Sekinet Verir" konulu hutbe okundu. Hutbede Ramazan orucunun öneminden bahsedildi. Orucun sadece mideyi aç ve susuz bırakmaktan ibaret olmadığının anlatıldığı hutbede "Oruç, aklımıza, ruhumuza ve bütün organlarımıza tutturulduğu zaman, gerçek anlamına kavuşur. İşte o zaman oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir. Aklın orucu, Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir. İnsanı değersizleştiren her türlü kötü düşünceden uzak durmaktır. Dünyevî kaygıların, hırs ve ihtirasların esiri olmamaktır. Kalbin orucu, Allah ve Resûlü’nün sevgisinin önüne hiçbir sevgiyi geçirmemektir. Kalbi karartan kin, nefret ve haset gibi tüm kötü duygulardan arınmaktır. Dilin orucu, yalandan, gıybetten, iftiradan, kötü ve kırıcı sözlerden uzak durmaktır. Hiç kimsenin şahsiyetine, onur ve haysiyetine dil uzatmamaktır" denildi.