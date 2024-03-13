Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Fatih Demircan, Süleymaniye Mahallesinde hayata geçirilen ‘çocuk dostu sokak’ uygulamasından vatandaşların şikayetçi olduğunu belirterek, “Daha gerçekçi ve faydalı projeler üretin” dedi.

Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak üzerinde İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen çocuk dostu sokak uygulamasına Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatından eleştiri geldi. Sokak sakinleriyle istişareler gerçekleştiren Saadet Partili heyet, sokağın trafiğe kapatılmasının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye girişinin engellendiği için vatandaşların durumdan tedirgin olduğunu belirten Mahalli İdareler Başkanı Fatih Demircan, “Çocukların fazla ilgisini çekmeyen bu alan ve uygulama vatandaşı zor duruma sokmaktan öteye geçememiş bir çalışmaya dönüşmüş durumda” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da sokak açılışında projenin basitliğini itiraf ettiğine dikkat çeken Demircan şu ifadeleri kullandı;

VATANDAŞLARIMIZ BU UYGULAMADAN RAHATSIZ

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, bir taraftan yaşanılabilir İnegöl sevdamız için seçim çalışmalarını yürütürken bir tarafdan da dertli vatandaşlarımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Süleymaniye Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları esnasında Özkent Sokak sakinleriyle bir araya geldik ve sokak üzerine 'çocuk dostu sokak' ismi altında gerçekleştirilen uygulamadan vatandaşlarımızın rahatsız olduğunu gördük. “

ASLİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEYENLER..

“Bilindiği üzere; yol, su, altyapı, şehirleşme gibi asli görevlerinin hiçbirini yerine getiremeyen İnegöl Belediyesinin mevcut yönetimi, soluğu başkaca şeylerle uğraşmakla alıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bu sokak trafiğe kapatılmış ve yerler boyamalarla çeşitli oyunlar için uygun hale getirilmiş. Yine bazı noktalara banklar konulmuş. Gerçekleştirilen uygulamayı da 'İlk Çocuk Dostu Sokak' hizmete açıldı diye büyük bir iş başarmış gibi günlerce sosyal medya da ve yerel medyada işlediler.”

İTFAİYE VE AMBULANS NOKTASINDA ENDİŞE VAR

“1.000 m2'lik bir alana yapılan bu uygulamadan vatandaşlar rahatsızlıklarını bizlere iletti. Bölge sakinleri öncelikle acil durumlarda itfaiye ve ambulansların bölgeye giremeyeceğinden dertli. Trafiğe kapatılan alan bank vb. şeylerle tamamen trafik açısından işlevselliğini yitirmiş. Bunun yanında caddeye çıkan kısımlarında ise yol daralmış. Vatandaşların özellikle itfaiye ve ambulans araçlarının girebilme durumuyla ilgili büyük endişeleri var. Bir diğer konu ise alanda parklanan araçların sayısının düşmesi. Bölgedey araç giremediği için vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde araçlarını park edemez duruma gelmiş. Yine tüm bu olumsuz gelişmeler doğrultusunda bölgede çocukların çok zaman geçirmediğini de mahalle sakinleri ifade etti. Çocukların da fazla ilgisini çekmeyen bu alan ve uygulama vatandaşı zor duruma sokmaktan öteye geçememiş bir çalışmaya dönüşmüş.”

ALPER TABAN PROJENİN BASİTLİĞİNİ KENDİSİ AÇILIŞTA İTİRAF ETMİŞTİ

“Hatırlatmak isterim, zaten sokak kullanıma açılırken Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasında ' Çok basit ama çok büyük farkındalık oluşturacak bir çalışma bu' ifadelerini kullanmıştı. Aslında yaptıkları işin basitliğini kendisi de açılışta itiraf etmiş. Beklediği 'büyük farkındalık' da oluşmamış gibi gözüküyor.”

DAHA GERÇEKÇİ VE FAYDALI PROJELER ÜRETİN

“Bu vesileyle vatandaşımızın mağduriyetlerinin derhal giderilmesini talep ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza daha gerçekçi daha akılcı ve daha faydalı projeler üretmenizi bekliyoruz. Tabi beklentimizin de boşuna olduğunu da biliyoruz 20 yıldır yönettiğiniz şehre yaptığınız ve kattığınız ortada. Sürecin takipçisi olacağını belirterek, tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler dileriz.”