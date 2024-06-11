Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen, turizm sezonuna hazır hale geldi. İSG CEO Vekili Kerem Maybek, “Tatil sezonunun açılmasıyla havalimanımızda misafirlerimize kolay ve konforlu bir seyahat deneyimi sunabilmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tatil döneminin başlamasıyla birlikte hizmet kalitesini daha da yukarılara taşıyacak hazırlıklarını tamamladı. 2023 yılını 37.1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan Sabiha Gökçen, yılın ilk beş ayında 16.2 milyon yolcuyu ağırladı.

Yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan ’mega havalimanları’ kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2 artışla 2. sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, ikinci pist ile artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine katkı sunmaya ve turistlere daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı; 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı olmak üzere 52 ülkede toplam 164 destinasyona konforlu erişim sağlıyor.

“İyileştirme çalışmalarımızı beklenen okul ve bayram tatili öncesi tamamladık”

İSG CEO Vekili Kerem Maybek, “2024 turizm sezonu erken başladı ve bu hareketliliğe paralel terminal içerisinde iyileştirme çalışmalarımızı, beklenen okul ve bayram tatili öncesi tamamladık. Terminaldeki yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına ilave kapı ve X-Ray cihazları konumlandırdık. Yolcularımızın seyahat konforunu artırmak için operasyon, güvenlik ve temizlik ekiplerinde ek personel görevlendirdik. Beklenen yoğunluk nedeniyle hijyen önlemlerini de artırdık. Özellikle dış hat yolcularının pasaport kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak için X-Ray cihazları 5 metre ileri çekilerek güvenlik bölgesindeki alan rahatlatıldı. E-pasaport bankolarının sayısı artırılırken ileriye dönük Giden ve Gelen katlarında pasaport kontrol alanı genişleme projelerimiz de mevcut. Ayrıca havacılık güvenliğini geliştirme kapsamında terminalimizin BHS (Şut Altı) Sistemlerini daha hızlı bagaj işleme süresi ve daha efektif bagaj operasyonu sağlayabilecek şekilde yeniden tasarladık ve şekillendirdik” şeklinde konuştu.

Yolcuların otopark taleplerini karşılama amaçlı yürütülen çalışmalardan söz eden Maybek, “Eski terminal önündeki 474 araç kapasiteli otoparkı bayram yoğunluğunu karşılayabilecek şekilde misafirlerimizin hizmetine açtık. Artan talebi karşılamak için uzun vadede “Üçgen Açık Otopark Projesi” olarak adlandırdığımız açık otopark alanı projesine yönelik çalışmalar da Gelen Yolcu Katı doğu tarafında başladı.” değerlendirmelerinde bulundu.

Dijital çözümlerle hızlı ve kolay yolculuk

Dijital çözümlerle, yolculuk öncesi işlemleri daha hızlı ve kolay hale getirdiklerini vurgulayan Kerem Maybek, “Misafirlerimiz Sabiha Gökçen Mobil Uygulaması’ndan tüm uçuş bilgilerini anlık takip edebilir. Ayrıca terminalimizde bulunan self servis kioskları ile check-in işlemlerini yapabilir, çipli pasaportları ile Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’ni kullanarak sıra beklemeden e-pasaport bankolarından işlemlerini tamamlayabilir” dedi.

5 ayda 9 yeni uluslararası hat açıldı

Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, sene başından bu yana uluslararası 9 yeni hattı hizmete açtı. Pegasus Havayolları’nın Hırvatistan’ın Zagreb (ZAG), Mısır’ın Sphinx (SPX), Kazakistan’ın Aktau (SCO), Bulgaristan’ın Sofya (SOF), Moldova’nın Kişinev (RMO) ve Slovakya’nın Bratislava (BTS) bağlantıları ile Ajet’in Mısır’da Sphinx (SPX), Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo’nun ve Air Arabia Egypt Havayolu’nun Kahire (CAI) seferleri başladı. Ek olarak Pegasus’un İskoçya, Edinburgh (EDI) ve İran, Meşhed (MHD) hattı bu yılın yeni rotaları arasında yer alıyor.