Küresel çapta yaşanan ve dünyada birçok sektörü etkileyen yazılım krizinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı etkilenmedi. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, “Bu krizden etkilenmedik. Yolcularımızı işleyen terminal işletmemiz tarafından sağlanan tüm IT hizmetlerimiz kesintisiz olarak operasyonlarına devam etmektedir” dedi.

Dünya genelinde yazılım kaynaklı olarak yaşanan ve farklı ülkelerden pek çok sektörü ve işletmeyi etkileyen kesinti, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi Teknolojileri hizmetlerini etkilemedi. Krizden etkilenmeyen havalimanında bilgi işlem dolaylı işlemlerde aksaklık yaşanmadı, kontuarlarda veya diğer bölümlerde yığılma yaşanmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sabah hepimiz dünyaca büyük bir teknoloji krizine uyandık, mavi ekran hatası aldık. Günümüzde artık makineler birbirlerine daha çok entegre bir şekilde bağlanarak çalışıyorlar. Birbirlerine bağlı oldukları için merkezi ortamlarda yaşanan sorunlar da tüm dünyayı etkileyebiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yolcularımızın konforu ve güvenli seyahati bizim birincil önceliğimiz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bu krizden de etkilenmedik. Yolcularımızı işleyen terminal işletmemiz tarafından sağlanan tüm IT hizmetlerimiz kesintisiz olarak operasyonlarına devam etmektedir. Yolcularımız endişelenmesinler, kendilerini buradan uçmaya bekliyoruz” dedi.