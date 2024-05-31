Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu. Serhat Soğukpınar’ın CEO olarak atanmasıyla başlayan bu işbirliği, havalimanı operasyonlarının optimize edilmesi konusunda önemli kilometre taşlarına imza attı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu. Serhat Soğukpınar’ın 26 Aralık 2023 tarihinde CEO olarak atanmasıyla başlayan bu işbirliği, havalimanı operasyonlarının optimize edilmesi konusunda önemli kilometre taşlarına imza attı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu işbirliğinin sona ermesiyle Serhat Soğukpınar 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İSG CEO’luğu görevinden ayrılacaktır. Malezya Havalimanları kendisine bu dönüşüm sürecindeki liderliği ve katkılarından dolayı en derin şükranlarını sunmaktadır. Operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sorunsuz devamının sağlanması amacıyla, İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek mevcut görevinin yanı sıra, yeni CEO’nun Haziran 2024 sonu itibariyle resmi olarak görevine başlamasına kadar İSG CEO’luğuna vekalet edecektir. Bu bağlamda MAHB, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı etkin ve sürdürülebilir şekilde işletmeyi ve aynı zamanda tüm misafirlerimize yüksek standartta hizmet sunmayı taahhüt etmektedir” ifadelerine yer verildi.