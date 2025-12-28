Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında 11 ayda 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek rekor kıran Sabiha Gökçen Havalimanı’yla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yolcu kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk etabının yarın hizmete açılacağını duyurdu.

YARIN HİZMETE AÇILACAK

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen’de yeni bir dönem başlıyor. Terminal 2’yi; Terminal 1’e yaklaşık 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre ettik” dedi.

Bakan Uraloğlu, çalışmaların T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

“DAHA KONFORLU HÂLE GETİRDİK”

“Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazını yarın hizmete açıyoruz” diyerek yeni hizmeti duyuran Bakan Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sabiha Gökçen’de yeni bir dönem başlıyor. Artan yolcu talebini öngörerek, havalimanımızın kapasitesini ve yolcu konforunu güçlendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, ana terminal olarak kullanılan Terminal 2’yi; Terminal 1’e yaklaşık 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre ettik. Söz konusu entegrasyonla birlikte ulaşımı da bütüncül bir anlayışla ele aldık. Otopark kapasitemizi artırırken, metro çıkışına entegre şehirler arası otobüs transfer alanıyla yolcularımızın terminal geçişlerini daha hızlı ve daha konforlu hâle getirdik. İlk faz kapsamında hizmete alacağımız Uzak Uçak Bekleme Salonu ise 2 bin 560 metrekarelik geniş alanıyla; oturum alanları, duty free, yeme-içme noktaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla yolcularımıza nitelikli bir seyahat deneyimi sunacak."

Bakan Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla Terminal 1’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yıllık 5,5 milyon ek yolcu kapasitesi sağlayacağını belirterek, “Sabiha Gökçen’i, büyüyen Türkiye’nin havacılık ihtiyaçlarına bugünden hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.