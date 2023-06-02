Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan, Londra Heathrow Havalimanı’na uçuşlar başladı. Sabiha Gökçen anısına, ilk seferin tüm uçuş ekibi kadınlardan oluştu.İSTANBUL (İGFA) - İngiltere’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’ndan ilk uçuş 1 Haziran Perşembe günü İstanbul Sabiha Gökçen’e (ISG) gerçekleşti.

Pazartesi, Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 sefer olarak gerçekleştirilecek SAW-LHR hattı uçuşlarda Airbus A320 ve A321 uçakları kullanılacak.

UÇUŞ EKİBİNİN TAMAMI KADIN

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in onuruna, British Airways ilk uçuş için Kaptan Pilot Jessica Telford ve Yardımcı Pilot Kerry Bennett olmak üzere, tamamı kadınlardan oluşan bir kabin ekibi görevlendirdi.

British Airways'in gösterdiği bu jesti çok anlamlı bulduklarını belirten Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Berk Albayrak, bu uçuşun kadınların sektör içindeki varlığına dikkat çektiğini ifade etti. “LHR-SAW ilk uçuşumuz, kadınların havacılık sektöründe daha fazla varlık göstermesi için ilham verici bir örnek oldu” diyen Albayrak, havacılıkta daha fazla kadının istihdam edilmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Söz konusu iş birliği sayesinde Sabiha Gökçen yolcularının, British Airways’in geniş global rota ağından faydalanabileceğini belirten Berk Albayrak, “Sabiha Gökçen 51 ülkede 115 dış hat ve 39 iç hat olmak üzere toplam 154 destinasyona hizmet veriyor. İş birlikteliği sayesinde artık Londra Heathrow üzerinden British Airways’in 65 ülkedeki 200'den fazla destinasyonuna daha bağlantı sağlayabilecek konuma geldik. Bu bağlanabilirlik altyapısına, British Airways'in hizmet kalitesi ve geniş filosu da eklendiğinde SAW-LHR hattının turizm sektörüne de büyük katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.