Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden seyahat edenlere yatak, duş, dinlenme imkanı sunan “uyku kabinleri” Bangkok’ta gerçekleşen FAB Awards Havalimanı Yiyecek ve İçecek-Konaklama Konferansı ve Ödülleri 2023’te “En İyi Misafirperverlik Girişimi” kategorisinde Avrupa bölge birincisi seçildi. CEO Ömer Alaettinoğlu, “Türk misafirperverliğini havalimanlarımızda da tüm dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı dış hatlar terminalinde hayata geçirilen “uyku kabinleri” hizmeti, havacılık sektörünün en önemli ödüllerinden birini aldı. Seyahat öncesi yolculara terminal içinden çıkmadan ve rahatsız edilmeden uyuma, dinlenme ve çalışma imkanı sunan yeni konsept, bu yıl 13 Eylül’de Bangkok’ta gerçekleşen FAB Awards Havalimanı Yiyecek ve İçecek artı Konaklama Konferansı ve Ödülleri 2023’te etkinliğinde “En İyi Misafirperverlik Girişimi” kategorisinde Avrupa bölge birincisi seçildi.

Seyahat yorgunluğunu zevkli bir molaya dönüştürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı pasaport kontrol noktası sonrasında asma kat alanında yolculara hizmet veren Kepler Uyku Kabinleri, seyahat yorgunluğunu zevkli bir molaya dönüştürüyor.

Uyku kabinleri, içerisinde yolcuların rahatça dinlenebileceği uyku üniteleri, duşlar, akıllı tuvaletler, valizlerini güvenle saklayabilecekleri dolaplar ve bir teras alanı gibi imkanlar sunuyor. Her uyku ünitesinde çeşitli dijital platformları ve kablolu televizyon kanalları izleme imkanı sunan TV ekranı, ergonomik yataklar, çalışma masası, dünya genelindeki priz tiplerine uyumlu şarj üniteleri, rahatlamanız için deniz dalgası sesi veren ve ses seviyesi ayarlanabilen bir hoparlör ile bir tablet bilgisayar yer alıyor.

CEO Alattinoğlu: "Dünyaya açılacağız"

Bangkok’ta alınan birinciliği değerlendiren Kepler Kulübü Kurucusu ve CEO’su Ömer Alaettinoğlu, havalimanlarında kısa süreli konaklama denilince akla gelen ilk marka olmak için çalıştıklarını belirterek, “Bir Türk firması olarak, teknoloji ile konaklama deneyimini birleştiren, farklı ve yenilikçi bir konsepti ilk defa ülkemizde hayata geçirdik ve sivil havacılığın en prestijli ödüllerinden birini Avrupa 1.’si seçilerek Türkiye’ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirmiş olduk. Önümüzdeki senelerde dünyaya açılmak ve Türk misafirperverliğini, her ülkenin kendi adına çok stratejik noktası olan havalimanlarında bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda, bütün Kepler ekibinin çabalarının bu ödülle tescillenmiş ve yurt dışında da takdir görmüş olmasından mutluyuz” dedi.

Girişimlerine neden “Kepler” adını verdiklerini de açıklayan CEO Alaettinoğlu, "Evreni anlamaya yönelik meraklı ve bilimsel yaklaşımını onurlandırmak için şirketimize Kepler adını verdik" ifadelerini kullandı.

Alaettinoğlu, gelecek planları için ise, bu sene sonunda Malezya Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı içerisinde iki, ve Letonya Riga Uluslararası Havalimanı içerisinde iki olmak üzere toplam dört adet yurt dışı lokasyonlarının faaliyete geçmiş olacağını duyurdu.