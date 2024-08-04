SADAT’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi’nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adnan Tanrıverdi kimdir

Konya Akşehir ilçesinde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. Çeşitli kademelerde görev yapan Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Tanrıverdi, 2’nci Piyade Tümen Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1inci ve 2nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1’inci Daire Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı görevindeyken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi.

1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında emekliye ayrıldı.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997-1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004 : 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Tanrıverdi Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini (SADAT) 28 Şubat 2012 tarihinde kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’yi 17 Ağustos 2016’da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, iyi derecede Fransızca biliyordu.