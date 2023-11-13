Romatizma Nedir?

Romatizma; vücutta bulunan eklemlerin, kas siteminin ve sinir sistemini etkileyen ağrılara sebep olan bir hastalıktır. Romatizma genel bir terim olmakla beraber, birden fazla eklem ve kas hastalığının adına denmektedir. Romatizmanın birden fazla çeşitleri olduğu için romatizmal hastalıklar vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlar sonucu eklemlerde şişlik, kızarıklığa, hareket kısıklığına ve şekil bozukluğuna neden olan rahatsızlıktır. Özellikle soğuk ve nemli havalarda şiddetli ağrılara sebep olur. Romatizma çocuklar da ve her yaşta görülen bir hastalık olup, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür.

İşte Romatizmanın Belirtileri

Öncelikle romatizma hastalığı ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; iltihaplı ve iltihaplı olmayan romatizma.

İltihaplı olmayan romatizma belirtileri

Vücutta oluşan şişlikler, ağrılar

Vücutta oluşan hareket azalması

Vücudun bazı bölgelerinde oluşan sakatlıklar

Ayaklarda, kollarda oluşum gösteren şekil bozuklukları

Oluşan bazı kalp sorunları belirtileri

Gözde oluşan ağrılar ve gözde oluşan batmalar

Güneşe karşı oluşan hassasiyet belirtisi

Sinir sisteminde oluşum gösteren değişiklikler olarak belirti göstermektedir.

İltihaplı Romatizma

Ellerde ve ayaklarda şişme meydana gelmektedir.

His Kaybı yapar.

İştah kaybına yol açar.

Şişkinlik yapmaktadır.

Deri altında oluşan şişlikler meydana gelir.

Uykuda düzensizlik yapar.

Romatizmaya Ne iyi gelir?

Sarımsak ve badem ezilerek oluşan karışım ağrı bölgesine sürmek iyi gelir.

Zencefil çayı eklem romatizması sorununa iyi gelir.

Soğan ezilerek ağrı olan eklem yerine sürülürse epey faydası olur.

Sıcak suya zerdeçal tozunu karıştırılır ve eklem bölgesine uygulanır bu ağrılarınızı iyileştirecektir.

Gece yatmadan evvel süt içine zerdeçal tozu eklenir ve içilmesi faydalı olacaktır.

Banyo yaptığınız suya epson yani İngiliz tuzu eklemek faydalı olacaktır.

Eklem romatizması için uyumadan önce E Vitaminli yağ kullanarak masaj yapın.

1 litre kadar suya kekik, biberiye, nane ve ada çayı ekleyip kaynatın sonra için. Bu karışım eklem romatizmasına iyi gelir.

Okaliptus yağı ile masaj rahatlatır.

Lahana ve patatesten yapılacak karışım intihaplı eklem bölgesine sürüldüğünde ağrılar hafifler.

İltihaplı romatizmaya karşı kiraz sap ve-ısırgan otu kürü iyi gelir.

Romatizma Tedavisi

Romatizma hastalığı tedavi edilmeden önce ağrının şiddetti ve vücudun hangi bölgesindeyse ona göre bir yöntem uygulanır. Tüm hastalıkların tedavisin de olduğu gibi romatizmada da erken teşhis önemlidir. Romatizma hastalarının düzenli egzersiz, düzenli beslenme programı ve iltihabı azaltacak ilaç tedavisi uygulanması iyi gelecektir. Antiinflamatuar ilaçı iltihaplı olmayan romatizma hastalarının sıklıkla kullanmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji – nöroşirürji, ortopedi ve psikiyatri kliniklerinden destek tedavi uygulanabilir. İltihabi olmayan romatizma hastaların birçoğu iyileşme göstermekle birlikte birçoğu da iyileşme ve alevlenme görülebilir. Romatizma hastalarının hekimle uyumu çok önemli olup, hastanın yakınmalarının giderilmesini, organlarının tutulumunun önlenmesi ve hastanın yaşam kalitesini ön planda olması önemlidir. Akut dönemlerinde kortizonlu ilaç tedavisi uygulanmaktadır.