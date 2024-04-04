Nilüfer'de belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Şadi Özdemir, Nikahevi’nde düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanları bir bir mazbatalarını alarak görevi devralıyor. Nilüfer'de seçimleri kazanan Şadi Özdemir de Nikahevi’nde düzenlenen törenle mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve partililer katıldı.

Cuma günü saat 11.00’de görevi eski başkan Turgay Erdem’den devralacağını ifade eden Özdemir, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Bana ve ekibime gösterdiğiniz bu destek için çok teşekkür ediyorum. Aldığımız güvenin sorumluluğunu biliyoruz. Nilüfer'in yüzde 60’ı bize destek verdi, biz de yüzde 100 Nilüferlilere hizmet vereceğiz. Eşit ve adil bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği bir meslek değildir, burası bir hizmet yeridir. Bunun farkındayız. 5 yıl boyunca size hizmet etmeye geliyoruz. 5 yılın sonunda kendi mesleklerimize döneceğiz. Biz kamunun, toplumun çıkarlarını düşünmeye devam edeceğiz. Kentin değerlerini kentli ile paylaşacağız. Kentin problemlerini ortadan kaldırmak için el ele verip meclis üyelerimizle, örgütümüzle ve Nilüferli paydaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Görevimiz Bursalının kör kuruşunu dahi korumak, kollamaktır”

Törende konuşan Mustafa Bozbey ise, “Hedefimiz büyük, yapacaklarımız var. Daha mazbatayı almadık, alacağız. Sonrasında nelerin olup bittiğini de kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü biz bu kentte tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için yola koyulduk. Hiç kimseye de bunu yedirmeyeceğiz. 20 yılda nelerin yapıldığını ve nelerin yapılmadığını tüm Bursa biliyor. Bunların hepsini Bursa halkı ile paylaşacağız. Seçim dönemi 5 yılda, 10 yılda ne oldu, bunların hepsini hiç kimse merak etmesin. Bizim işimiz insanları kötülemekten gayrı Bursalının kör kuruşunu dahi korumaktır. İnşallah yarın akşam mazbatayı aldıktan sonra devir teslim töreni olacak. Ama bizim devir teslim Nilüfer Belediyesi’ndeki gibi olmayacak muhtemelen. Biz sadece kendimiz teslim alacağız, öyle görünüyor. Önemli değil, onların devir yapmasına gerek yok, Bursalılar devir yaptı” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA